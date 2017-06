Schützenfest in Maschen: König Dieter Cegla „Der Tor-Schütze“ dankt ab

Seevetal : Schützenhaus Maschen |

as. Maschen. In Maschen wird gefeiert: Der Schützenverein lädt ein zum Schützenfest (Maschener Schützenstraße) von Freitag, 30. Juni, bis Montag, 3. Juli.

„Wir freuen uns auf das Schützenfest und darauf, einen Nachfolger zu finden“, sagt der scheidende König Dieter „Der Tor-Schütze“ Cegla. Es sei ein schönes Jahr gewesen, sagt der 77-jährige Maschener. Gleich zu Beginn machte das Königsgespann beim großen Stadtumzug eines befreundeten Göttinger Schützenvereins mit. Die Bälle, vor allem der eigene Königsball, sind es, die dem Rentner im Gedächtnis geblieben sind. Mit seiner Königin Karin tanzte er so manche Nacht durch. Trotz seiner königlichen Pflichten nahm Dieter Cegla noch aktiv am Pokalschießen teil, rund 40 Schießen absolvierte er mit seiner Mannschaft im Königsjahr. „Ich möchte mich beim Verein und allen Beteiligten für ihre Unterstützung bedanken“, sagt der scheidende König.

Das Schützenfest beginnt mit dem Zapfenstreich am Ehrenmal Maschen am Freitag, 30. Juni, um 21 Uhr. Samstag beginnt das Kinderfest um 14 Uhr. Auf dem Festplatz locken Kinderkarussell, Würstchenwagen, Getränkestand und viele Überraschungen für die Kleinen. Ab 20 Uhr wird im Schützenhaus zu den Klängen der Live-Band „Fifty-Fifty“ getanzt.

Am Sonntag beginnt um zehn Uhr einen Gottesdienst auf dem Festplatz, ab 11 Uhr beginnt das Schießen. Um 14.30 Uhr spielt das Orchester „Airbus Hamburg“ Musik unter den Eichen, während die Besucher Kaffee und Kuchen genießen. Wer die Nachfolge von Dieter Cegla antritt, wird bei der Proklamation um 19.30 bekannt gegeben, anschließend wird auf dem Festplatz getanzt.

Das Festprogramm: Freitag, 30. Juni:

21 Uhr: Großer Zapfenstreich am Ehrenmal

Maschen, mit dem Spielmannszug Maschen und dem Orchester Airbus Hamburg

Samstag, 1. Juli:

12 Uhr: Schießbeginn der Jungschützen

Ab 14 Uhr: Kinderfest auf dem Schützenplatz

14.10 Uhr: Beginn des Schießens, u.a. mit Gästepreisschießen und Vogelschießen

20 Uhr: Tanzabend für jedemann im Schützenhaus, mit der Liveband „Fifty-Fifty“, Eintritt frei

Sonntag, 2. Juli:

6 Uhr: Wecken durch den Spielmannszug

10 Uhr: Gottesdienst auf dem Festplatz mit Pastorin Sabine Botzies

11 Uhr: Beginn des Schießens

14.30 Uhr: Kaffee und Kuchen auf dem Festplatz, Musik unter den Eichen mit dem Orchester Airbus Hamburg

14.45 Uhr: Ausschießen des Bürgerkönigs

15 - 16 Uhr: Bogenschießen

17 Uhr: Schießen um die Königswürde

19.30 Uhr: Proklamation, anschließend Tanz für jedermann auf dem Festplatz

Montag, 3. Juli:

10.30 Uhr: Herings-Königsschießen

11 Uhr: Katerfrühstück im Schützenhaus mit Gerichtsverhandlung