Seevetal: Kostenlose Häckselaktion

kb. Seevetal. Im Frühling gibt es im Garten viel zu tun, da fallen häufig größere Mengen Grünabfall an. Am Samstag, 29. April, haben Gartenbesitzer daher wieder die Möglichkeit, auf dem Betriebshof der Gemeinde Seevetal in Hittfeld (Meyermannsweg 9) kostenlos ihre hölzernen Gartenabfälle schreddern zu lassen. Die Häckselaktion läuft von 8 bis 14 Uhr.

Wer Interesse hat, kann sein Häckselgut wieder mitnehmen und zum Mulchen nutzen. Es können Äste, Zweige und Strauchwerk bis zu einem Durchmesser von acht Zentimetern verarbeitet werden, Stubben, Rasenabschnitt, Laub und Fremdstoffe werden nicht angenommen.

Die Gemeinde Seevetal weist ansonsten darauf hin, dass das private Verbrennen von pflanzlichen Abfällen in Seevetal nicht mehr erlaubt ist.

Alternativ steht ganzjährig der Kompostplatz in Eddelsen am Bäcker-Busch-Weg für Grünabfall zur Verfügung. Die Öffnungszeiten und weiteren Adressen aller Entsorgungsanlagen der Abfallwirtschaft, die innerhalb des Landkreises Harburg ebenfalls Grünabfall entgegennehmen, können Interessierte in der Broschüre „Tipps & Termine 2017“ nachschlagen oder im Internet unter www.abfallwirtschaft.landkreis-harburg.de einsehen. Die monatlichen Grünabfall-Abholtermine der Abfallwirtschaft sind ebenfalls in dieser Broschüre vermerkt.