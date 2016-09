Seevetal : Bauwelt Delmes Heitmann |

Nur zwei Minuten und zehn Sekunden benötigen Einbrecher durchschnittlich, um in ein Haus einzudringen. Nach einer Studie der Polizei sind noch nahezu 90 Prozent der deutschen Haushalte nicht ausreichend gegen Einbruch gesichert.

Die "bauwelt Delmes Heitmann" lädt am Freitag, 16. September, von 13 bis 18 Uhr in die Geschäftsräume (Maldfeldstraße 2) nach Seevetal ein. Dort findet die Info-Veranstaltung "Schützen, Überwachen iund Alarmieren" statt. Lieferanten der "bauwelt" sind vor Ort und informieren über Sicherheitsmaßnahmen und stehen für persönliche Beratungen zur Verfügung.