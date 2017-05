Sommerspaß für Schüler: Jetzt zum Ferien-Angebote anmelden

Die Sommerferien stehen schon fast vor der Tür: Ab sofort sind Anmeldungen für die Tagesausflüge und mehrtägige Freizeitaktivitäten aus dem Ferienkalender 2017 für die Gemeinde Seevetal möglich. Darüber hinaus lassen sich die Betreuungsangebote der Seevetaler Jugendzentren und über die Offenen Ganztagsschulen nutzen. Der Ferienkalender bietet wieder ein buntes Freizeitangebot, das keine Langeweile in den Ferien aufkommen lässt.

Erstmalig mit vier Veranstaltungen ist der Young Readers Ferienclub der Bücherei Seevetal dabei. Bewährte Tagesausflüge wie zum Heidepark Resort und in den Serengetipark Hodenhagen sind ebenso dabei, wie der Besuch des Hamburger Flughafens. Darüber hinaus wird es Tagesausflüge nach Neuwerk oder Helgoland geben und sportliche Workshops für Tänzer und Skater. Kooperiert wird im Rahmen des Ferienkalenders mit vielen ortsansässigen Institutionen, wie dem Ponyclub Ohlendorf, der Musikschule Seevetal oder dem Golfclub Hittfeld.



Zusätzlich zum Ferienkalender haben Eltern die Möglichkeit, die Ferien durch eine Betreuung in den Seevetaler Jugendfreizeitstätten zu überbrücken. Die Gemeinde Seevetal bietet im Village in Maschen und im Meckziko in Meckelfeld vom 17. Juli bis zum 2. August ein Ferienangebot für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren an. Die Betreuungszeiten sind kompakt buchbar und gehen täglich von 7.30 bis 16 Uhr. Anmeldeschluss für dieses Angebot ist der 30. Juni.

Weitere Informationen rund um die Themen Ferienkalender und Ferienbetreuung in den Jugendzentren sind bei Hans Wahne unter Telefon 04105 - 552351 bzw. h.wahne@seevetal.de erhältlich.



Gleichzeitig bieten auch die Seevetaler Offenen Ganztagsschulen eine Schulferienbetreuung für Grundschüler an, diese geht im Sommer vom 22. Juni bis 4. Juli. Die Betreuung geht von montags bis freitags jeweils von 7.30 bis 17 Uhr. Erfahrene Betreuungskräfte bieten viele Freizeitaktivitäten mit Spiel, Kreativität und Bewegung, z.B. zum Thema „Wasser“. Anmeldeschluss hierfür ist der 1. Juni, Fragen beantwortet Rosi Birke unter 04105 - 552352 bzw. E-Mail r.birke@seevetal.de.