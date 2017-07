Sperrungen wegen Straßenbauarbeiten

kb. Seevetal. In der Sommerzeit stehen diverse Straßenbauarbeiten in Seevetal an, unter anderem betroffen sind in Meckelfeld der Bereich Appenstedter Weg und Haferkamp sowie die Karoxbosteler Chaussee. Das teilt die Gemeindeverwaltung mit.

Der Appenstedter Weg muss vom 3. bis 7. Juli zwischen dem Birkenweg und dem Kornblumenweg aufgrund von Asphaltarbeiten voll gesperrt werden. Dies betrifft auch sämtliche Einmündungen, die in dem gesperrten Bereich liegen. Eine innerörtliche Umleitung ist ausgeschildert. Auch der Busverkehr ist von der Sperrung betroffen. Fahrgäste werden gebeten, die entsprechenden Aushänge an den Haltestellen zu beachten.

Die Straße Haferkamp wird ebenfalls aufgrund von Asphaltarbeiten vom 3. bis zum 7. Juli auf kompletter Länge vollgesperrt.

Die Karoxbosteler Chaussee wird vom 3. Juli bis einschließlich 2. August ab Ecke Winsener Landstraße bis kurz vor der Autobahnbrücke A7 vollgesperrt. Grund hierfür ist die Verlegung einer Trinkwasserleitung. Für Anlieger, Busverkehr und Rettungsdienst ist die Zufahrt gewährleistet. Eine Umleitung über die Straßen Unner de Bult – Maschener Straße – Maschener Kirchweg wird eingerichtet.