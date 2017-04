Super Angebote am verkaufsoffenen Sonntag bei Billy Billig und im Wohnwerk Factory Outlet in Maschen

ah. Maschen. Schnäppchenjäger können sich freuen. Es ist erneut soweit: Der Super-Sonderpostenmarkt „Billy Billig“ und das „Wohnwerk factory outlet“ in Maschen (Zum Sportplatz 8) veranstalten am Sonntag, 30. April, einen verkaufsoffenen Sonntag. Von 12 bis 17 Uhr gilt erneut: Wer zuerst vor Ort ist, hat die besten Chancen, die super Schnäppchen zu ergattern.

Die Stammkunden sind rechtzeitig vor Ort, denn sie wissen: Verkauf solange der Vorrat reicht! Die Besucher dürfen sich auf viele Riesenrabatte in allen Sortimentsgruppen freuen. Wer auf sein Glück setzt, sollte an der großen Tombola teilnehmen: Ein Los kostet nur 1 Euro und 1.000 Preise warten auf die glücklichen Gewinner. Als Hauptpreis gibt es einen Strandkorb. Es lohnt sich also, mehrere Lose zu kaufen und schon bald im eigenen Strandkorb zu sitzen.Ein weiteres Highlight ist der Stand vom Bogensportland aus Seevetal (www.bogensport-event.de) Versuchen Sie sich einmal mit Bogen und Pfeil!Falls der kleine Hunger oder Durst sich meldet: Die Verköstigung erfolgt zu familienfreundlichen Preisen. Es werden Grillwürstchen für nur 1 Euro verkauft. Soft-Getränke werden ebenfalls günstig offeriert. Im „Wohnwerk“ erhält der Kunde alles rund ums trendige Thema Einrichten für drinnen und draußen.Bei einem Bummel durch die Räume lassen sich immer attraktive Angebote finden. Vielfältige Dekorationsideen warten darauf, entdeckt zu werden. Die Mitarbeiter sind gern behilflich.