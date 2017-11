Tag des Kinderturnens: Mitmachen ist angesagt

Seevetal : Sportarena Hittfeld |

kb. Hittfeld. Hier ist Mitmachen angesagt: Der TSV Eintracht Hittfeld lädt alle Kinder von drei bis sieben Jahren am Freitag, 10. November, von 15 bis 17 Uhr zum Tag des Kinderturnens ein. Ob Hüpfen, Laufen, Schwingen, Balancieren oder Springen - Spaß und Freude an der Bewegung ist das Motto. Wie keine andere Sportart fördert das Kinderturnen vielseitig und umfassend alle wichtigen motorischen Grundfertigkeiten und -fähigkeiten. Kinderturnen ist eine perfekte motorische Grundlagenausbildung für Kinder. Allen Teilnehmern des Aktionstages winkt eine Urkunde. Um 17 Uhr klingt der Tag des Kinderturnens miz einem Fackel- und Laternenfest aus.

Der Tag des Kinderturnens und das Kinderturn-Abzeichen für alle sind Teil der bundesweiten Offensive Kinderturnen des Deutschen Turner-Bundes (DTB) und seiner Landesturnverbände. Dabei steht die Bewegungsförderung und Teilhabe aller Kinder im Alter zwischen drei und sieben Jahren (unabhängig von einer Behinderung, oder ihrer kulturellen bzw. sozialen Herkunft) für eine gesunde körperliche und geistige Entwicklung an oberster Stelle. Informationen unter www.kinderturnen.de.