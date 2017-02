Tanz in den Frühling: Feiern mit dem VfL Maschen

Seevetal : Dörphus Hörsten |

kb. Maschen. Beim VfL Maschen wird gefeiert: Die Turnabteilung des Vereins lädt am Samstag, 18. März, ab 19 Uhr wieder zum "Tanz in den Frühling" ins Dörphus Hörsten ein. Das musikalische Programm bestreitet DJ Andreas. Geplant ist u.a. auch ein Auftritt der Gruppe "Drums Alive" (Foto), die bereits im vergangenen Jahr für Begeisterung sorgten. Tolle Preise winken bei der großen Tombola.

Karten sind ab sofort für 17,50 Euro in der Geschäftsstelle des VfL Maschen (Zum Sportplatz 10) oder direkt bei Alexandra Meyer, Tel. 0151 - 50308755, erhältlich. Im Eintrittspreis enthalten ist ein Begrüßungsgetränk und das Buffet. Der Verein freut sich auf alle, die Lust haben, mit zu feiern - das gilt natürlich auch für Nichtmitglieder.