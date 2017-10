Tanzfieber mit Volker Rosin

Disco für die Kleinsten mit dem Kinderliedermacher im Sportzentrum Seevetal

tw. Fleestedt. Der Förderverein TuS Fleestedt präsentiert den Kinderliedermacher Volker Rosin mit seinem neuen Programm „Tanzfieber“. Los geht die Show am Samstag, 4. November. Die beiden Konzerte beginnen um 13.30 Uhr beziehungsweise um 16.30 Uhr im Sportzentrum Seevetal (Mühlenweg) in Fleestedt.Volker Rosin, der „König der Kinderdisco“, stürzt sich und sein kleines Publikum mit seinem neuen Programm sprichwörtlich ins „Tanzfieber“. Energiegeladen wie eh und je bringt er bei seinem Konzert alle Kinder zum Singen und Tanzen. Neben dem Titelsong im typischen Disco-Sound, gibt es Lieder vom „Kamel in der Wüste“, „Pepe, dem Floh aus Mexico“ und einen tollen Limbo-Tanz. Beim Lied vom Springseil hält es dann endgültig keinen mehr auf seinem Sitz. Natürlich dürfen aber auch die beliebten Klassiker „Der Gorilla mit der Sonnenbrille“, „Das singende Känguru“ und „Das Lied über mich“ nicht fehlen.• Karten für 9 Euro (Erwachsene und Kinder) sind erhältlich bei allen Geschäftsstellen der Sparkasse Harburg-Buxtehude und bei Spielwaren Toll in Meckelfeld.