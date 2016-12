The Musical Company rockt mit "Rent" die "Burg Seevetal"

Am vierten Adventswochenende wird das preisgekrönte Rock-Musical "Rent" von Jonathan Larson im Veranstaltungszentrum Burg Seevetal (Am Göhlenbach 11) in Hittfeld aufgeführt. Mit Solisten und der Band von The Musical Company der Musikschule Seevetal kommt "Rent" daher als Puccinis "La Bohéme", übersetzt in die letzten Züge des 20. Jahrhunderts. Abseits des Überflusses versuchen Mark und Roger in New York, ohne ihre Seelen zu verkaufen, ihre Miete zu bezahlen, eingebettet in ihre Liebes-, Drogen- und Krankheitsprobleme wie auch die ihrer Freunde.Die künstlerische Leitung haben Kathi Lausberg-Pielhau und Pascal F. Skuppe.• Vorstellungen: Samstag, 17. Dezember, 20 Uhr, und Sonntag, 18. Dezember, 15 Uhr. Karten: www.themusicalcompany.de , bekannte Vorverkaufsstellen und Restkarten an der Abendkasse.