"The Swinging West Radio Show" im Dörphus Hörsten

Nach längerer Pause treten "The Swinging West Radio Show" am Samstag, 7. Oktober, in etwas veränderter Besetzung wieder live auf der Bühne des "Dörphus Hörsten" (Hörstener Schulstr. 4) in Hörsten auf. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass bereits um 19 Uhr.Neben Bandleader Uwe Frenzel (u.a. Contrabassist bei Texas Lightning) und seinen Musikerkollegen Nils Tuxen (Steelgitarre), Jürgen Kok (Gitarre) und Andre Böttchern (Geige) sind neu dabei: Stephanie Hundertmark (Gesang), Markus Bak (Gitarre) und Matthias Friedel (Schlagzeug). Die spielfreudige Combo hat sich dem "Western Swing" verschrieben, einem mitreißenden Mix aus Swing, Jazz, Country und Hillbilly.• Eintritt: 15 Euro. Platzreservierung: Tel. 04105 - 80673. Weitere Infos: www.swingingwest.com