Theater für die ganze Familie: Urmel aus dem Eis

Seevetal : Dörphus Hörsten |

kb. Seevetal. Etwas Merkwürdiges passiert auf der Insel Titiwu, wo Professor Habakuk Tibatong mit seinen Tieren lebt: ein Eisberg mit einem großen Ei wird angespült und aus diesem Ei schlüpft… ein Urmel! Frech und vorlaut hält es den Professor und seine Tiere, die alle einen lustigen Sprachfehler haben, mächtig auf Trab. Und dann landet auch noch König Pumponell auf der Insel und will das Urmel fangen. Eine abenteuerliche Jagd beginnt…

Die fantasievollen Stücke der Theatergruppe "Kinder spielen für Kinder" des Spielplatzheims Außenmühle sind ein echtes Highlight in der Vorweihnachtszeit. Am Sonntag, 26. November, um 15.30 Uhr gastiert die Theatergruppe im Dörphus Hörsten (Hörstener Schulstraße 4) in Seevetal. In diesem Jahr wird "Urmel aus dem Eis" nach dem Kinderbuch-Klassiker von Max Kruse auf die Bühne gebracht. Die Theatergruppe "Kinder spielen für Kinder" hat aus dieser Geschichte wieder etwas ganz Eigenes und Besonderes gemacht. Die witzigen Tierfiguren mit ihren kleinen Sprachfehlern und die phantasievolle und spannende Abenteuergeschichte begeistern große und kleine Kinder. Ein Stück für die ganze Familie.

Der Eintritt kostet 4 Euro für Kinder und 5 Euro für Erwachsene.