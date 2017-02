"Und führe uns nicht in Versuchung": Theateraufführung im Gymnasium Hittfeld

Seevetal : Gymnasium Hittfeld |

kb. Hittfeld. Mit dem Thema "Verführung" beschäftigen sich die Abschlusskurse "Darstellendes Spiel" des Gymnasiums Hittfeld in ihrer Aufführung "Und führe uns nicht in Versuchung" am kommenden Freitag, 10. Februar, um 19 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) im Forum der Schule. In der Szenenkollage geht es um "Verführertypen" - in menschlicher, gegenständlicher und gedanklicher Form, oftmals gut getarnt. Karten gibt es an der Abendkasse. Schüler zahlen 1 Euro, Erwachsene 2 Euro.