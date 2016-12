Weihnachtlicher Trubel in Maschens Dorfmitte

Seevetal : Dorfplatz Maschen |

Handels- und Gewerbeverein lädt ein / Kunsthandwerk im Dorfhaus

kb. Maschen. Weihnachtsduft und Lichterglanz, bunte Buden und Leckereien erwarten die Besucher zum vierten Adventswochenende in Maschen. Der örtliche Handels- und Gewerbeverein lädt von Freitag, 16. Dezember, bis Sonntag, 18. Dezember, zum Weihnachtsmarkt auf den Dorfplatz ein. Eröffnet wird der Weihnachtsmarkt am Freitag um 15 Uhr.

Im Dorfhaus an der Schulstraße findet in diesem Jahr ein Kunsthandwerkermarkt statt, auf dem selbstgemachte und mit viel Liebe hergestellte Artikel angeboten werden.

Für das leibliche Wohl ist mit Deftigem vom Grill, Schmalzkuchen und Marzipantaschen gesorgt. Glühwein, Kakao und Kaffee stehen im großen beheizten Zelt bereit. Hier gibt es ausreichend Plätze für einen angenehmen Aufenthalt, egal bei welchem Wetter. Für die kleinen Gäste gibt es ein schönes Kinder-Karussell.

Natürlich wird auch ein ganz besonderer Gast erwartet: Am Samstag und Sonntag von 15 bis 17 Uhr schaut der Weihnachtsmann vorbei, spaziert über den Markt und überrascht die Kinder mit kleinen Präsenten. „Über ein kleines Weihnachtsgedicht würde er sich besonders freuen“, verrät Jan Stoehr, Vorsitzender des Gewerbevereins.

• Die Öffnungszeiten: Freitag, 16. Dezember, 15 bis 22 Uhr, Samstag, 17. Dezember, 11 bis 22 Uhr und Sonntag, 18. Dezember, 11 bis 19 Uhr.