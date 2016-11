Weihnachtliches Konzert zum 20. Geburtstag von "Sing&Swing"

Seevetal : Mauritiuskirche Hittfeld |

kb. Seevetal. Mit weihnachtlicher Chormusik und Orgelimpressionen feiert der gemischte Chor "Sing&Swing" aus Fleestedt am Sonntag, 4. Dezember, um 18 Uhr sein 20-jähriges Bestehen in der Mauritiuskirche in Hittfeld. Das Publikum kann sich auf stimmungsvolle Lieder wie "Winacht wat büsst du", "Santa Claus is coming", "Last Christmas" und "Night of silence" (Stille Nacht) freuen. Das Ganze wird untermalt durch kleine Weihnachtsgeschichten, die von einigen Chormitgliedern vorgetragen werden. Die Leitung hat Angela Maack-Coban.

Die Idee zum weihnachtlichen Jubiläumskonzert war eher spontan und entstand auf einem Chor-Wochenende in Dänemark. Umso mehr freuen sich die Sängerinnen und Sänger jetzt darauf, ihr Publikum in Weihnachtsstimmung zu versetzen. In der Pause gibt es Punsch und Gebäck. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Übrigens: "Sing&Swing" freut sich über männliche Verstärkung. Wer Interesse hat, kommt einfach bei den Chorproben, dienstags um 20 Uhr im "Haus der Chöre" in Fleestedt (Osterkamp 26a) vorbei.