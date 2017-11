Weihnachtsgeld im AQUAMARIN

Die Ziehungszeiten sind geübte Zeiten für regelmäßige Besucher der Hittfelder Spielbank. Wie beim „Zahltag“, der jeden ersten Donnerstag im Monat stattfindet, werden auch an den drei Sonntagen vor Weihnachten zwischen 16 und 17 Uhr, zwischen 19 und 20 Uhr sowie zwischen 22 und 23 Uhr die glücklichen Gewinner von jeweils 1.000 Euro ermittelt. Am vierten Advent, der in diesem Jahr auf den 24. Dezember fällt, hat die Spielbank geschlossen.Das AQUAMARIN Casino Seevetal wurde in den vergangenen Monaten renoviert und wartet mit einem neuen Teppichboden sowie diversen neuen Glücksspielgeräten auf. So wurde unter anderem eine neue Multi-Roulette-Anlage aufgestellt. Die Spielbank hat täglich ab 11.30 Uhr geöffnet und bietet großzügige Raucher- sowie Nichtraucherbereiche.Weitere Informationen zum AQUAMARIN Casino Seevetal unter www.casino-seevetal.de und auf www.facebook.com/ aquamarin.casino.seevetal.