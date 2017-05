Welcher Hahn kräht am besten?

Seevetal : Ringstraße 15 |

as. Lindhorst. Wer kräht am besten? In Lindhorst (Ringstraße 15) lädt der Nutzgeflügel-Zuchtverein Klecken und Umgebung am Donnerstag, 25. Mai, zum traditionellen Hähnewettkrähen ein. Bereits zum 43. Mal kräht das Geflügel um die Wette.

Um 10.30 Uhr beginnt das Einsetzen der Hähne. Von 11 bis 12 Uhr geht es ums Ganze: Eine Jury zählt, wie oft jeder Hahn innerhalb dieser Stunde kräht. Der Hahn mit den meisten Krährufen gewinnt. Für das leibliche Wohl und Unterhaltung wird gesorgt.