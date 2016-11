Zeitarbeitsbörse in Hittfeld: Chancen nutzen, informieren, bewerben

Seevetal : Burg Seevetal |

kb. Seevetal. Chance für Arbeitssuchende: Am Dienstag, 15. November, von 9 bis 14 Uhr findet in der Burg Seevetal in Hittfeld (Am Göhlenbach 11) eine Zeitarbeitsbörse statt. Organisiert wird diese vom gemeinsamen Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit und Buchholz und Winsen und des Jobcenters Landkreis Harburg.

Insgesamt sind zwölf Unternehmen auf der Börse vertreten. Auf die Interessenten warten konkrete Stellenangebote in verschiedenen Berufen. Außerdem können sie sich bei den Unternehmen über Entlohnung und Arbeitsbedingungen in der Zeitarbeit informieren. Freie Stellen gibt es u.a. im kaufmännischen Bereich, wie beispielsweise in der Buchhaltung. Für das Handwerk werden zum Beispiel Mechaniker, Elektriker, Tischler oder Schweißer gesucht. Weitere Stellenangebote gibt es unter anderem für Maschinen- und Anlagenbediener, Produktions- und Lagerarbeiter und Staplerfahrer.