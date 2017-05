Benefiz-Spiel: Seevetaler Allstars treten gegen LaFu-Auswahl an

Seevetal : Sportzentrum Seevetal |

kb. Fleestedt. Sport-Event für den guten Zweck: Am Freitag, 2. Juni, treten die Seevetaler Allstars erneut bei einem Benefiz-Spiel gegen die Landkreis-Fußball (LaFu)-Auswahl des Jahres 2017 an. Der Anpfiff auf dem Fußballplatz am Sportzentrum in Fleestedt (Mühlenweg 70) ertönt um 20 Uhr. Der Erlös geht an die Seevetaler Kinderkrebshilfe und den Präventionsrat Seevetal.

Beide Mannschaftskader sind in diesem Jahr hochkarätig besetzt, so dass sich die Zuschauer auf zahlreiche bekannte Gesichter aus dem ganzen Landkreis freuen können. Als Platzsprecher ist der Seevetaler Radiomoderator Jan Stahl mit von der Partie. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Vereinswirt des TuS Fleestedt hat sich bereit erklärt, 50 Prozent seiner Einnahmen in den Dienst der guten Sache zu stellen.

Das Spiel findet erstmals an einem Freitagabend statt. Die Veranstalter hoffen auf viele begeisterte Zuschauer und einen spannenden Kick.

Schon um 18 Uhr informieren die Allstars zum Thema "Futsal". Alle Interessierten sind im Konferenzraum des Sportzentrums willkommen.