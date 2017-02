Meyer-Küchen-Cup: Hannover 96 siegt in Meckelfeld

Gemeinsam mit dem FC St. Pauli hat der TV Meckelfeld am vergangenen Wochenende die dritte Auflage das "Meyer-Küchen-Cup" ausgerichtet. Die jungen Kicker des 2007er Jahrgangs aus Meckelfeld und Hamburg maßen sich dabei mit Mannschaften aus ganz Deutschland. Mit dabei war der Nachwuchs von Holstein Kiel, Hannover 96, Bayer 05 Uerdingen, Makabi Frankfurt, Wattenscheid 09 und Brackel 06 (Dortmund). Rund 250 Zuschauer sahen spannenden und schnellen Fußball. Am Ende setzte sich Hannover 96 als Sieger des Turniers durch, auf Platz zwei landete Makabi Frankfurt. Begeistert von den Leistungen der jungen Spieler war auch das Team von Meyer-Küchen in Seevetal (Seevetalstr. 2, www.meyer-kuechen-hamburg.de). Das Unternehmen war erneut Hauptsponsor des Turniers.