Schützenkameradschaft Ohlendorf: "Peter der III." regiert

Jubel in Ohlendorf: Hans-Peter Heinsen ist neuer Schützenkönig. Als Beinamen trägt der 68-jährige den Namen "Peter der III.", weil er bereits der dritte Schütze im Verein ist, der sich die Königskette zum zweiten Mal umhängen darf. Als Adjutanten stellte sich das neue Oberhaupt die Vereinskollegen Jürgen Behr und Eckhard Heinsen zur Seite. Liiert ist Heinsen, der bereits seit mehr als 20 Jahren im Verein ist, mit Königin Ilse Primessnig.Zur neuen Damenkönigin wurde Dorothee Schlegel ausgerufen, die sich Uta Storm als Adjutantin ausgesucht hatte. Jungschützenkönig ist Marcel Thiele mit Adjutant Lion Schmidt.Neben der Königswürde wurden außerdem u.a. der Bundesorden an Ingo Meyer und die Bürgermeisterscheibe an Wolfgang Scharfenberg verliehen. Das Preisschießen konnte mit einem Teiler von 52,2 Julian Köhler für sich entscheiden.