"Sportler des Jahres": Wer sind Ihre Kandidaten für 2017?

Egal ob im Fußball, Handball, Tennis, Badminton, Formationstanzen oder Radsport - im ablaufenden Jahr haben die Sportler im Landkreis Harburg wieder herausragende Leistungen erzielt, egal ob im Breiten- oder (Hoch-)Leistungssport. Das WOCHENBLATT sucht für die bereits 44. Auflage der beliebten Wahl zum „Sportler des Jahres“ wieder die beste Sportlerin, den besten Sportler und die beste Mannschaft des Jahres. Dabei setzen wir auch auf Ihre Vorschläge, liebe Leserinnen und Leser. Senden Sie uns Ihren Vorschlag bis einschließlich Samstag, 23. Dezember.Gesucht werden Sportler und Teams, die sich nicht nur durch ihre sportlichen Leistungen ausgezeichnet haben, sondern auch durch Kampfgeist und Fairness. Eine Altersbeschränkung für die Kandidaten gibt es nicht, sie müssen nur einem Sportverein im Landkreis Harburg angehören.Schreiben Sie uns eine Postkarte oder einen Brief mit Ihrer Kandidatin/Ihrem Kandidaten und/oder Ihrer Mannschaft des Jahres an den, oder eine E-Mail an die Adresse. Stichwort ist jeweils „Sportlerwahl 2017“. Parallel hat sich auch die WOCHENBLATT-Sportredaktion Gedanken über die herausragenden Sportler im Jahr 2017 gemacht. In unserer Ausgabe am Samstag, 13. Januar 2018, stellen wir Ihnen jeweils fünf Kandidaten vor, die aus Ihrer und unserer Sicht den begehrten Titel „Sportler des Jahres“ verdient haben. Dann erfahren Sie auch, wie Sie Ihre Stimme abgeben können.