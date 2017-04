Am Sonntag geht's zum Shoppen nach Hittfeld

ah. Hittfeld. Die Geschäftsleute im Hittfelder Gewerbegebiet „An der Reitbahn“ laden wieder zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Am 30. April, von 12 bis 13 Uhr, öffnen die Geschäfte ihre Türen, um eine entspannte Einkaufstour am Wochenende zu ermöglichen.

Im(An der Reitbahn 8, www.garten-matthies.com) steht den Besuchern eine große Auswahl an Blumen und Baumschulware zur Verfügung. „Jetzt können die Bepflanzungen in den Beeten erfolgen“, sagt Andrea Matthies. Das Team im Gartencenter informiert über die Pflanzen, die sich sowohl im Innen- als auch im Außenbereich befinden. Im Mittelpunkt stehen natürlich wieder die Geranien und Petunien, die durch ihre kräftigen Farben ins Auge fallen. Sie setzen die Akzente im Beet oder Balkonpflanzkasten. Bei den Petunien gibt es viele farbliche Neuheiten.Für die Baumschulware ist jetzt die beste Zeit, um in den Garten gepflanzt zu werden.Gartenteichbesitzer müssen jetzt auch aktiv werden. Es gilt, den Fischen wieder ein perfektes Umfeld zu gestalten. „Zunächst sollte die Wasserqualität geprüft werden. Ebenso steht die Filterkontrolle auf der Liste. Die Schwämme sollten gereinigt werden. Wenn die Temperaturen acht Grad konstant betragen kann auch die erste Fütterung der Fische erfolgen“, sagt Hendrick Prahl vom Bellandris Matthies Gartencenter. Schlamm und alte Blätter müssen entfernt werden.· Kleider machen Leute - und auf das Äußere sollte man stets achten, denn der erste Eindruck zählt. Dieses wissen die Fachberaterbei(An der Reitbahn 2a, www.tatex.de) sehr gut. In dem Fachgeschäft erhalten Männer stets die optimale Beratung rund um die typgerechte Bekleidung. Ob Konfirmation, Schulabschlussfeier, Jubiläum, Hochzeit oder für die Freizeit: In dem umfangreichen Sortiment findet sich für jeden Anlass und für jeden Anspruch der passende Anzug oder schicke Freizeit-Kombination. Viele Besucher sind Stammkunden bei „Tatex - Herrenmode“ geworden, da sie sich auf die kompetente Beratung und das einzigartige Sortiment verlassen können.· Viele besondere Artikel hält das Team von(An der Reitbahn 3, www.danish-homestyle.de) für die Besucher zur Verfügung. Besonders für die beginnende Grill-Saison gibt es tolle Accessoires. Die Gewürze der Firma „Ankerkraut“ bieten eine Vielfalt an Geschmacksrichtungen. Ob „Hamburger Kapitänspfeffer“, „Hamburger Chai“ oder „Hanseatensalz“: Diese Gewürze muss man ausprobiert haben.Auch der „Speicherstadt-Kaf Speicherstadt-Kaffee den es in verschiedenen Röstungen gibt, bietet tolle Aromen. Für diesen Genuss sollte man sich ausreichend zeit nehmen.Bei den Kindern sind die Nachtlichter der Firma „A Little Lovely Company“ sehr beliebt. Die Lampen gibt es als Figuren oder als „Letter-Box“, die individuell beschriftet werden kann.Parkplätze stehen vor allen Geschäften in ausreichender Anzahl zur Verfügung.