Schönes für den Winter - „Tatex Herrenmode“ - große Kompetenz und riesige Auswahl

„Unsere Kunden können sich auf attraktive Kollektionen, die gerade eingetroffen sind, freuen“, sagt Torsten Frank, Filialleiter von „Tatex - Herrenmode“ (An der Reitbahn 2a) in Hittfeld. Die neuen Herbst-/Winterkollektionen gibt es zu „Premierenpreisen“ von Donnerstag, 9. November, bis Samstag, 25. November.Die vier neuen „Tatari“-Eigenkollektionen sollte man sich anschauen. „Wir haben zwei klassische Linien, eine moderne und eine Slim-Variante“, sagt Geschäftsführer Karim Tatari. Die eigenen Kollektionen bestehen alle durch ein hervorragendes Preis-/ Leistungsverhältnis. Die hochwertigen Stoffe werden in der Europa verarbeitet und erfüllen die Umweltstandards.Die Kunden können sich komplett für die kalte Jahreszeit einkleiden. Hosen in Schurwollqualität, Baumwoll-Chinos, Jeans, Cordhosen und Thermohosen stehen in großer Vielfalt und Größen zur Verfügung. Bei den Mänteln hat der Kunde die Wahl aus hochwertigen Cashmere-Qualitäten in klassischen Schnitten. Auch Outdoor- und Lederjacken, die es ebenso gefüttert gibt, gehören zur Auswahl. Selbstverständlich hält das Team von Tatex eine vielfältige Auswahl an Strickwaren von reiner Baumwolle bis zur Merino-Wolle parat. Schals komplettieren das Outfit.„Gern übernehmen wir eine komplette Stilberatung“, sagt Torsten Frank. Mit dieser werden alle Bekleidungsartikel perfekt aufeinander abgestimmt und lassen sich optimal kombinieren. Sollte eine Änderung notwendig sein, nehmen die Fachberater diese auf.