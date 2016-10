15 Jahre A.K.M.: Marco Rösicke und sein Team setzen Kundenwünsche um

Das Team rund um Inhaber Marco Rösicke sorgt dafür, dass jedes Fahrzeug sicher unterwegs ist. Als unabhängiger Reifenhändler erhält der Kunde hier jede Reifenmarke. Dabei steht ebenso die persönliche und kompetente Beratung im Vordergrund. Anhand des Fahrzeugs und der individuellen Fahrweise wird der optimale Reifen für alle Fahrzeugsegmente angeboten. Dabei wird auf Qualität und ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis geachtet. Auch Reparaturen an Reifen und Felgen werden professionell durchgeführt. „Ein Nagel im Reifen bedeutet nicht, dass sofort ein neuer Reifen aufgezogen werden muss. Manche Reifen lassen sich reparieren“, so Marco Rösicke. Auch so manche Felge, die Kratzer hat, lässt das Team von „A.K.M.“ wie neu erstrahlen. Die Felgen können auch in der Wunschfarbe lackiert oder pulverbeschichtet werden. Das Team übernimmt gern auch diese FelgenveredlungService und Wartung von Fahrzeugen wird nach den aktuellen Herstellervorgaben durchgeführt. Ob große Inspektion mit Zahnriemenwechsel oder kleine Durchsicht mit Ölwechsel: Für einen HU-/AU-Termin ist der Donnerstag nach Voranmeldung reserviert. Jeder Auftrag wird gewissenhaft und gemäß Absprache durchgeführt.Die Individualisierung von Fahrzeugen ist sehr beliebt. Die Experten von „A.K.M.“ übernehmen gern folgende Tuningmaßnahmen: Front- und Heckschürzen, Auspuffanlagen ab Katalysator, Endschalldämpfer, Chip-Tuning, Fahrwerksoptimierung und neue Felgen-/Reifenkombinationen. „Wir besprechen jedes einzelne Detail und übernehmen auch die TÜV-Sondereintragungen, falls diese bei den Tuningteilen notwendig ist“, so Marco Rösicke.Die Geschichte: Aus einer Leidenschaft zu Kraftfahrzeugen und Tuningmaßnahmen wurde „A.K.M.“ im Jahr 2001 gegründet. Inhaber Marco Rösicke begann seine Lehre zum Kfz-Mechaniker mit 15 Jahren, hatte mit 18 ausgelernt und machte sich mit 21 Jahren mit seiner Firma selbstständig. „Der Zuspruch meiner Kunden hat mich bestätigt. Seit Firmengründung wurde das Leistungsspektrum stets erweitert. Der Kunde mit seinen individuellen Wünschen steht im Vordergrund. Wir achten auf ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis. Unser Service und Know-how hat die Kunden überzeugt. Wir haben sehr viele Stammkunden, die vom Reifen- bis zum Inspektionsservice, von Reparaturarbeiten bis zu Tuningmaßnahmen zu uns kommen“, so Marco Rösicke.