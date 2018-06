Besuch beim WOCHENBLATT

WOCHENBLATT-Geschäftsführer Stephan Schrader (Foto, 2. v. li.) begrüßte jetzt Cord Hasselmann, Vorstand der Volksbank Lüneburger Heide (hinten re.), und die drei Auszubildenden Florian Hoppe, Annika Lühring und Janina Niemeyer (re.) im Verlagshaus in Buchholz. Beim Rundgang durch die verschiedenen Abteilungen besuchten die Gäste auch die Redaktion, wo Redakteur Thomas Sulzyc (vorn) einen kurzen Einblick in die journalistische Arbeit und den Produktionsablauf der Zeitung gab.Der gemeinsame Besuch von Vorstand und Nachwuchskräften bei Geschäftspartnern des Finanzinstituts gehört bei der Volksbank Lüneburger Heide zum Ausbildungsprogramm dazu. "Unsere Azubis bekommen dabei nicht nur Gelegenheit, Einblicke in andere Arbeitswelten zu gewinnen, sondern lernen unsere Geschäftspartner auch persönlich kennen", so Cord Hasselmann.