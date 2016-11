Bunter Adventstrubel bei Knolles Markt

Da war richtig was los: Zur langen Adventseinkaufsnacht bei "Knolle" am vergangenen Freitag in Ramelsloh herrschte vorweihnachtlicher Trubel in den Gängen des Edeka-Marktes. Überall gab es Leckeres zu probieren, von Pudding und Feinkostsalaten über Suppe und Dressings bis hin zu Nudelspezialitäten und Wein. Außerdem lockte eine große Tombola mit tollen Preisen und beim Verzieren der Lebkuchenhäuser waren unter professioneller Hilfe von Yvonne Wetendorf (Foto, v. li.), Miriam Lissakowski und Imke Schmidt aus dem Team von Knolles Markt viele fleißige kleine Zuckerbäcker am Werk.