Edeka Dalinger Frischecenter: Bester Service für die Kunden und tolle Angebote!

"Zudem haben viele unserer Lieferanten für diese Veranstaltung ihr Kommen angekündigt. Sie bieten zum Beispiel an Ständen Verköstigungen an. So wird es Schinkenspezialitäten geben, Rührei wird stets frisch von unseren Eierlieferanten zubereitet, ein Sekt- und Saftausschank wird stattfinden und viele andere Artikel können gekostet werden. Die Besucher erwartet an jedem der Tage eine andere Aktion", sagt Geschäftsführer Siegfried Dalinger.Unterstützung hat er inzwischen innerhalb der Familie erhalten. Sohn Sascha ist seit 1991 im Familienbetrieb tätig. Der Kaufmann im Einzelhandel und seine Mutter Hannelore zeichnen als Inhaber der Firma. Und mit Enkelin Linda Kirsten hat auch die dritte Generation den Weg in das Familienunternehmen gefunden. "Ich freue mich, dass diese Tradtition weiterhin besteht", sagt Siegfried Dalinger.Der Kaufmann begann seine Ausbildung bei Edeka im Einzelhandel. Später war Dalinger als Vertriebsleiter für EDEKA tätig. "Durch Zufall erfuhr ich bei einer Neueröffnung eines EDEKA-Geschäfts in Cuxhaven, dass der Standort in Meckelfeld am Kürbsweg neu zu vergeben sei. Mit einem Bekannten bewarb ich mich für diesen EDEKA-Markt", so Siegfried Dalinger. Aufgrund seiner großen Erfahrung, seines Engagements und seines guten Rufes innnerhalb des Unternehmens erhielt er den Zuschlag und eröffnete das Geschäft in Meckelfeld.Nachdem sein Mitinhaber verstarb, führte Dalinger das Geschäft allein weiter.Im Jahr 2009 erfolgte die Eröffnung des neuen EDEKA Dalinger Frischecenters in Meckelfeld. In der Straße "Am Saal 2" entstand die "neue Mitte für Meckelfeld". Dort verwirklichte Siegfried Dalinger seine Vorstellung für einen modernen EDEKA Markt.Auf 2.700 Quadratmeter Verkaufsfläche hat sich das EDEKA Dalinger Frischecenter innerhalb kürzester Zeit zu einem Treffpunkt für Genießer entwickelt. In den verschiedenen Abteilungen erhalten Kunden stets beste Qualität. Ob Obst- und Gemüse, Salatbar, Bio-Produkte, Wein- und Spitituosen, Fleisch- und Käse: Der Kunde kann sich auf das Angebot von rund 30.000 Artikeln verlassen. Die Zahl der Spezialitäten, die es in dieser Zusammenstellung in keinem anderen Geschäft gibt, wird immer vielfältiger.Jede Woche gibt es in allen Abteilungen Angebote. Wer sehr günstig einkaufen möchte: Rund 1.200 Artikel zum Discounterpreis finden sich in den Regalen.Der Einkauf wird dem Kunden auch bei schlechtem Wetter erleichtert: Circa 500 Parkplätze, davon 170 überdachte in der Tiefgarage, stehen zur Verfügung. Das Treppensteigen entfällt: Über ein Laufband gelangt der Kunde ins das Geschäft.Die Teamleitung haben Manuela Metzler und Julia Mastorillo. Sie koordinieren die Mitarbeiter und sind für diese Ansprechpartner. "Wir haben ein tolles Team. Auf jeden einzelnen ist Verlass. Jeder weiß, worauf es dem Kunden bei seinem Einkauf ankommt. Sie stehen gern für Fragen jederzeit zur Verfügung", sagt Sascha Dalinger. Das Team bei Dalinger ist international: Die Mitarbeiter kommen aus acht verschiedenen Ländern. "Ihnen gilt natürlich auch ein Dank. Sie sind kompetent und immer zuverlässig", ergänzt Siegfried Dalinger. Insgesamt sind 85 Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt.In der Obst- und Gemüseabteilung steht eine Vielfalt an Sorten bereit. Zum Sortiment gehören auch viele landwirtschaftlichen Produkte von Anbietern aus der Region. Wer für zwischendurch einen gesunden Snack essen möchte, findet an der Salatbar eine leckere Auswahl, die täglich frisch zubereitet wird. Am Backstand findet sich dazu mit Sicherheit das passende Brötchen.Die Bio-Artikel nehmen einen großen Bereich ein. Der Kunde findet dort eine vielfältige Auswahl an hochwertigen Bio-Produkten, die ständig ergänzt werden.Großen Zuspruch finden die internationale Spezialitäten. Ob spanisch, polnisch, türkisch oder asiatisch: Für jeden Geschmack findet sich das Gesuchte.Die Milchprodukte werden ebenso wie die SB-Lebensmittel auf mehreren Metern in Kühltresen offeriert.Kulinarische Höhepunkte sind die Fleisch- und Wursttheke sowie die Käseabteilung. Bereits ein Blick auf die verschiedenen Sorten überzeugt von der Qualität. Bei genüsslichen Verzehr zuhause wird dieses Empfinden mit Sicherheit bestätigt. Die Teams an den beiden Theken nehmen auch gern Bestellungen für Partys entgegen. Nach den Wünschen der Kunden werden individuelle Platten oder Fleischspeisen vorbereitet.Die Auswahl an Weinen und Spirituosen aus dem In- und Ausland ist riesig. Auch hier findet sich für jeden Geschmack das passende Getränk.Im Eingangsbereich des EDEKA Dalinger Frischecenters befindet sich der Pflanzenshop von "Blumen Ritter". Dort werden frische Schnittblumen sowie liebevolle zusammengestellt Pflanzenarrangements offeriert.In "Dallmeyers Backhus" hält das freundliche Team stets frische Backwaren bereit. Wer eine kleine Pause einlegen möchte, kann sich mit einer aromatischen Kaffeespezialität und einem Stück Kuchen im Cafe-Bereich entspannen.