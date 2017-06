Glückliche Gewinnerinnen bei Möbel Kraft

"Wir waren überwältigt von der Teilnahme, nächstes Jahr gibt es auf jeden wieder einen 'Ladies Day'!", sagte Möbel Kraft-Hausleiter Thorben Woelke jetzt, als er den drei glücklichen Gewinnerinnen, die sich wie über 500 weitere Kundinnen am "Ladies Day" am Gewinnspiel beteiligt hatten, ihre Einkaufsgutscheine überreichte. 100 Euro gingen an Nadine Gerken, 250 Euro an Nadja Eddelbüttel, deren Mutter Ingrid Oetjen den Gutschein stellvertretend entgegen nahm, und über den Hauptgewinn in Höhe von 500 Euro freute sich Meike Scholz. "Ich war eigentlich schon an der Los-Box vorbeigelaufen, entschied mich dann aber ganz spontan, doch noch am Gewinnspiel teilzunehmen", erzählte Meike Scholz.Am "Ladies Day" dreht sich bei Möbel Kraft alles um die Frau - tolle Aktionen und Angebote begeisterten die Kundinnen auch in diesem Jahr. "Wir freuen uns sehr, dass der 'Ladies Day' so gut ankommt und werden im nächsten Jahr wieder mit neuen Aktionen überraschen", so Woelke.