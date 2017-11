Hittfeld: Erstes Richtfest im neuen Gewerbegebiet

Gutes Omen: Am vergangenen Freitag klarte nach stundenlangem Regen pünktlich zum Richtspruch am Neubau der Firma Alfred Neumann im neuen Gewerbegebiet "Bosteler Feld" in Hittfeld der Himmel auf. Derzeit ist das Unternehmen noch in Hamburg-Wilhelmsburg ansässig, der Schritte nach Hittfeld kommt für Geschäftsführer Peter Eick, der selber aus Seevetal stammt, genau zur richtigen Zeit. "Durch unsere neue, klimatisierte Halle können wir in Hittfeld andere Werkstoffe lagern als bisher und uns für die Zukunft noch besser aufstellen", so Eick, der sich besonders darüber freute, dass auch sein Vater Dieter Eick, der die Firma lange Zeit führte, und Sohn Kevin, ebenfalls im Unternehmen tätig, beim Richtfest dabei waren. Die Firma Alfred Neumann ist das erste Unternehmen, dass am Bosteler Feld baut. Der Neubau umfasst 4.000 Quadratmeter Lagerfläche und 400 Quadratmeter Büroräume. Rund 20 Mitarbeiter werden hier künftig tätig sein. Mit der Fertigstellung rechnet Peter Eick für Ende Februar/Anfang März 2018.