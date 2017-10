Von Herbstmode bis Weihnachtsdeko: Verkaufsoffener Sonntag in Hittfeld

Ohne Alltagsstress durch die Geschäfte stöbern und in Ruhe einkaufen - dazu gibt es beim verkaufsoffenen Sonntag am 29. Oktober im Gewerbegebiet "An der Reitbahn" in Hittfeld von 12 bis 17 Uhr Gelegenheit.Bereits ab 11 Uhr öffnet das Café bei Bellandris Matthies. Hier können sich die Kunden mit leckeren Kaffee-Spezialitäten und selbstgebackenenen Kuchen und Torten für den anschließenden Shopping-Marathon stärken. Verlockend sind nicht nur 33 Prozent Rabatt auf alle Baumschul-Artikel, sondern die große Matthias-Weihnachtswelt mit allem, was man für ein stimmungsvolles Fest benötigt. Nicht entgehen lassen sollte man sich das Lichterzelt. Hier funkeln und leuchten Lichterketten und Sterne für drinnen und draußen um die Wette.Weihnachtlich geht es auch schon bei Danish Homestyle zu. Hier finden Kunden tolle Accessoires und Deko-Ideen rund um das Fest. Außerdem zu entdecken gibt es aktuelle Modetrends, Kaffee-, Tee- und Gewürzspezialitäten, Porzellan, Kinderartikel und vieles mehr, das den Alltag schöner macht.Herren, denen der Sinn mehr nach einem schicken Anzug oder einem neuen Herbst-Outfit steht, sind bei Tatex richtig. "In diesem Jahr sind besonders Mäntel im Trend", weiß Filialleiter Torsten Frank. Das Tatex-Team berät kompetent und freundlich, die große Auswahl an Anzügen bietet für jeden Herren das passende Modell. "Hier wird jeder fündig", sagt Torsten Frank.