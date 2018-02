Vortrag: Immobilien-Leibrente für Senioren

Für Senioren, die gerne in der eigenen Immobilie bleiben möchten, aber das darin gebundene Vermögen für die Finanzierung des täglichen Lebens, Hilfe im Haus oder Pflege benötigen, bietet sich das Modell der Immobilien-Leibrente an.Am Dienstag, 20. Februar, informiert Olaf Hübner (Hübner Immobilien, Rosengarten) als Partner der Deutschen Leibrenten Grundbesitz AG (Frankfurt) in einer kostenlosen Veranstaltung in Hoopte über die Möglichkeiten, wie Senioren ohne Erben mittels einer zusätzlichen Leibrente in der vertrauten Immobilie ihren Lebensabend verbringen können. Anmeldungen zu dieser interessanten Veranstaltung nimmt Hübner Immobilien unter der Tel. 04105-580390 oder www.huebner-immobilien.com gern entgegen.