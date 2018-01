Autofahrer beschädigt Fahrzeug und flüchtet

ab. Stade. Auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes am Haddorfer Grenzweg in Stade hat ein unbekannter Autofahrer am Freitag zwischen 17.55 und 18.15 Uhr einen geparkten blauen Opel Zafira touchiert und anschließend das Weite gesucht. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den Unbekannten wegen Fahrerflucht. Zeugen melden sich bei der Stader Polizei unter Tel. 04141 - 102215.