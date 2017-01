Unbekannte entwendeten zwischen dem 19. und 23. Januar von einer Baustelle an der "Gifhorner Straße" in Stade einen Baustromverteiler der Firma "Haustechnik Heinemann".In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stiegen Täter in eine Pizzeria ein und brachen einen Spielautomaten auf. Beute. eine geringe Menge Bargeld. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.Hinweise in beiden Fällen an die Polizei Stade unter Tel. 04141 - 102215.