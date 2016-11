Brombeerbagger in Stader Burggraben gestürzt

Bergung mit Spezialkran

Blubb, und weg war er: Der Spezialbagger für den großflächigen Strauch-Rückschnitt an den Wallanlagen in Stade, der sogenannte Brombeerbagger, ist am Mittwochvormittag von der steilen Böschung in den Burggraben gekippt und vollständig versunken. Der Maschnist konnte sich selbst aus dem Führerhaus befreien.Im Tank des Fahrzeugs befinden sich rund 200 Liter Diesel. Taucher sicherten den Bagger mit einer Ölsperre ab. Die Feuerwehr legte als Ölfangvorrichtung einen schwimmenden Schlauch aus.Gegen 16 Uhr soll eine Spezialfirma mit einem Kran anrücken, um den Bagger zu bergen.Das WOCHENBLATT bleibt am Ball!