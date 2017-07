Buxtehude: Wem gehört dieses Fahrrad?

Buxtehuder Ermittler suchen den rechtmäßigen Eigentümer eines sichergestellten Fahrrads (Foto). Ein 18-Jähriger aus Sauensiek war vor ein paar Tagen mit dem offenbar entwendeten Zweirad in Buxtehude angetroffen worden. Er hatte es anscheinend in der Konopkastraße in der Nähe der dortigen Berufsbildenden Schulen (BBS) entwendet. Gegen ihn wird jetzt wegen Fahrraddiebstahls ermittelt. Hinweise an die Polizei in Buxtehude unter 04161 - 647115.