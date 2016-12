Einbrecher in Jork festgenommen

Erfolg für den Streifendienst der Buxtehuder Polizei. Beamten gelang es am späten Dienstagnachmittag, einen Einbrecher in Jork festzunehmen. Ein zweiter mutmaßlicher Dieb flüchtete.Die Täter hatten zuvor die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße Westfeld aufgehebelt und nahmen Uhren, Schmuck und Bargeld an sich. Bei dem Einbruch wurde eine Alarmanlage ausgelöst. Die Geschädigten bekamen eine Nachricht sowie eine Videoaufzeichnung auf ihr Smartphone und alarmierten die Polizei.An der Fahndung waren Streifenwagen aus Buxtehude, Jork, Horneburg, Steinkirchen sowie die Wasserschutzpolizei beteiligt.Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen Mann (30) aus Albanien. Die Ermittlungen dauern an.Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 04162 - 912970 bei der Jorker Polizei zu melden.