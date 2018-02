Einbruch in Drochtersener Bäckerei-Filiale misslingt

ab. Drochtersen. Zwei bisher unbekannte Täter haben in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 2.45 Uhr in Drochtersen versucht, in die Bäckerei des dortigen Rewe-Marktes einzubrechen. Als dadurch Alarm ausgelöst wurde, flüchteten die Einbrecher ohne Beute. Laut Schätzungen der Polizei beläuft sich der Schaden auf mehrere Hundert Euro. Zeugen melden sich unter Tel. 04143 - 911880.