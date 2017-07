Einbruch in Kutenholz

ab. Kutenholz. In der Schulstraße in Kutenholz stiegen Unbekannte am Montag zwischen 9 und 20.15 Uhr in ein Einfamilienhaus ein. Was sie erbeuteten, steht noch nicht fest, der Schaden wird zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei in Fredenbeck, Tel. 04149 - 933970.