Einbruch in Nottensdorfer Freizeitpark

ab. Nottensdorf. Einbruch missglückt: Unbekannter versuchten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen 3.30 und 3.55 Uhr in das Gebäude des Freizeitparks in Nottensdorf einzusteigen. Sie zerschlugen die Scheibe einer Tür, konnten aber dennoch nicht ins Innere gelangen und mussten ihr Vorhaben abbrechen. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei unter 04163 - 826490.