Einbruchserie hält Polizei in Horneburg und Lühe in Atem

Eine Einbruchserie beschäftigt derzeit die Polizei. Seit Anfang Juni sind Unbekannte etwa 20 Mal in öffentliche Einrichtungen - hauptsächlich Kindertagesstätten - in den Samtgemeinden Lühe und Horneburg eingebrochen. Die Einbrüche fanden hauptsächlich nachts und am Wochenende statt. Betroffen waren u.a. Einrichtungen in Neuenkirchen, Steinkirchen, Horneburg und Nottensdorf.Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizeisprecher Rainer Bohmbach auf rund 12.000 bis 15.000 Euro. Im Einzelfall seien die Schäden meist gering, weil in den Einrichtungen nie viel Bargeld und auch keine Wertgegenstände gelagert würden.Bohmbach schließt nicht aus, dass es sich bei der Serie um eine Art der Beschaffungskriminalität handelt. Die Polizei arbeite daran, den Tätern auf die Spur zu kommen. Hinweise unter Tel.: 04161 - 6470