Einbrüche im Landkreis Stade

ab. Landkreis. Zwei Einbrüche ereigneten sich am Donnerstag in Himmelpforten und Stade. In der Straße "Brink" in Himmelpforten stiegen Unbekannte zwischen 7.15 und 17.50 Uhr in ein Einfamilienhaus ein. Mit Schmuck und Uhren als Beute konnten sie unerkannt flüchten.

Hinweise an die Polizeistation Himmelpforten unter Tel. 04144 - 616670.



Ziel von Einbrechern wurde auch ein Einfamilienhaus in Stade in der Straße "Im Stadtdubben". Der oder die Täter erbeuteten eine geringe Menge Bargeld und traten unerkannt die Flucht an.



Laut Polizei beläuft sich der Schaden in beiden Fällen auf mindestens mehrere hundert Euro.

Hinweise zum Einbruch in Stade nimmt die dortige Polizei unter Tel. 04141 - 102215 entgegen.