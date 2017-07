Einbrüche in Steinkirchen und Horneburg

(ab). Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Steinkirchen in der Straße "Bürgerei" in das dortige Jugendhaus eingestiegen. Neben einer geringen Menge Bargeld konnten der oder die Täter diverse Spielekonsolen erbeuten. Hinweise an die Polizeistation Steinkirchen unter Tel. 0442 - 811980.



Ein weiterer Einbruch ereignete sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Horneburg: Dort drangen Einbrecher in einen Reifenhandel und Kfz-Werkstattbetrieb am Autobahnzubringer zur A26 ein und entwendeten Werkzeug. In beiden Fällen wird der Schaden auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei unter 04163 - 826490.