Erneut Autos in Jork gestohlen

ab. Jork. Wieder haben Autodiebe in Jork zugeschlagen: In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde aus der Feldstraße ein Audi A5 entwendet. Der granatrote Wagen hat das Kennzeichen STD-RS 23 und einen Wert von 15.000 Euro.

Aus dem Glockenweg wurde in der Nacht zwischen Dienstag und Mittwoch ein schwarzer Toyota Land Cruiser mit dem Kennzeichen STD-DU 150 im Wert von 60.000 Euro gestohlen. Hinweise in beiden Fällen an die Polizei in Jork unter Tel. 04162 - 912970.