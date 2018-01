Erneuter Raub auf Stader Tankstelle

Mutmaßlicher Täter (24) festgenommen

Zum wiederholten Mal wurde am Samstag gegen 21.30 Uhr eine Tankstelle an der Harburger Straße in Stade überfallen. Der maskierter Täter (24) forderte von der 22-jährigen Angestellten Bargeld. Mit einer geringen Geldsumme flüchtete er mit seinem in der Nähe bereitgestellten Auto.Die Kassiererin, die bis auf einen Schock unverletzt, blieb, löste Alarm aus. Bei der Polizei-Fahndung wurde das Fluchtfahrzeug an der Halter-Anschrift in Stade gefunden. Der Tatverdächtige wurde festgenommen, zu der Tat vernommen und am Sonntag in eine niedersächsische Justizvollzugsanstalt eingeliefert.Ob der Täter auch für den Überfall auf dieselbe Tankstelle in der vergangen Woche oder für weitere Taten in Frage kommt, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.