Frontalcrash in Buxtehude / Zwei Personen verletzt

Zwei Personen wurden bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Buxtehude verletzt. Ein 19-jähriger Hamburger geriet gegen 15 Uhr mit seinem Ford auf der Rübker Straße in einer Rechtskurve ins Schleudern und prallte frontal mit dem Opel einer 41-jährigen Frau zusammen. "Zur Unfallursache ist bislang nichts bekannt", sagt Polizeisprecher André Janz.Beide mussten verletzt ins Elbe-Klinikum-Buxtehude gebracht werden. Die Pkw wurden stark beschädigt. Die Straße wurde zeitweise voll gesperrt.- Zeugenhinweise unter Tel. 04161-647115.