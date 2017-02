Heinbockel: 15 Milchkühe entwendet

ab. Heinbockel. Gegen 5 Uhr wurden am Donnerstagmorgen von einem landwirtschaftlichen Betrieb an der B74 in Heinbockel 15 Milchkühe entwendet. Unbekannte verluden die Tiere auf einem LKW und transportierten sie damit ab. Ein Zeuge beobachtete in diesem Zusammenhang einen dunkelblauen Kombi.

Weitere Inormationen liegen derzeit noch nicht vor.

Hinweise an die Polizei in Oldendorf unter Tel. 04144 - 7879.