Wenn in der Stader Innenstadt die Feuerwehrsirenen ertönen, herrscht schnell helle Aufregung. Am Dienstagmittag handelte es sich aber glücklicherweise nur um einen falschen Alarm.Die Brandmeldeanlage im Rathaus war losgegangen. Grund war eine zu heiße, qualmende Bratpfanne in der Küche des Ratskellers. Die Stader Feuerwehrleute des ersten Zuges konnten zügig Entwarnung geben und mussten nicht eingreifen. Lediglich die Brandmelder mussten wieder ausgeschaltet werden.Besorgte Passanten fürchteten schon ein Horror-Szenario wie im Sommer 2015, als ein Mehrfamilienhaus in der Altstadt unweit der St. Cosmae-Kirche abbrannte (das WOCHENBLATT berichtete).