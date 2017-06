Kite-Surf-Tasche aus Metronom in Stade gestohlen

ab. Stade. Während er auf der Toilette war, wurde ein Metronom-Passagier am Sonntag gegen 15.56 Uhr dreist bestohlen: Bei einem Stopp des Zuges auf dem Stader Bahnhof - der Metronom fuhr von Hamburg nach Cuxhaven - entwendete ein Unbekannter die 1,60 Meter große schwarz-blaue Kite-Surf-Tasche des Passagiers aus Wagon zwei. Der Dieb soll ca. 40 Jahre alt, 1,80 Meter groß und schwarzhaarig gewesen sein, ein verwaschenes schwarzes T-Shirt und eine sandfarbene Hose getragen haben. Hinweise an die Polizei in Bremen unter Tel. 0421 - 162995.