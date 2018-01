Landkreis Stade: Sattelzüge von der Fahrbahn abgekommen

Schaden geht in die Zehntausende

Gleich zwei Sattelzüge kamen am Montagnachmittag von der Straße ab und blieben im aufgeweichten Grünstreifen stecken. Abschleppfirmen mit Bergungskränen mussten anrücken, um die schweren Fahrzeuge aus dem moderigen Grund zu befreien. Es kam zu Verkehrsbehinderungen, verletzt wurde niemand.In Harsefeld-Griemshorst rutschte ein 50-jähriger Fahrer auf seinem Weg zur Bauschutt-Deponie mit seinem Sattelzug und 24 Tonnen Bauschutt in den Straßengraben. Die Bergungsarbeiten dauerten mehr als vier Stunden.Außerdem kam ein 22-jähriger Fahrer mit seinem unbeladenen Fahrzeug auf der L111 zwischen Krummendeich und Balje durch eine starke Windboe von der Straße ab. Ein Bergungsunternehmen holte den Lkw in einer zweistündigen Aktion wieder auf die Straße zurück. Die Landstraße musste zwischen Fähranleger Wischhafen und der B73 voll gesperrrt werden. Der Schaden und die Bergungskosten werden auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.